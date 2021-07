Cittadinanza onoraria alla direttrice generale della Asl, dott.ssa Pierpaola D’Alessandro.

“La Giunta Municipale, con deliberazione assunta in data odierna, ha dato parere favorevole alla concessione della cittadinanza onoraria di Isola del Liri alla Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro, Direttrice Generale della ASL di Frosinone.La proposta aveva avuto il parere favorevole da parte della Commissione Cerimoniale, presieduta da Monica Mancini, e sarà formalmente assunta dal Consiglio Comunale previsto per il prossimo 20 Luglio 2021, secondo le regole stabilite dall’apposito Regolamento per le Onorificenze.

La concessione del riconoscimento è motivata dagli straordinari risultati nel campo della sua attività di Dirigente della ASL di Frosinone, in un momento di particolare difficoltà e in una situazione invero eccezionale, vista la emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19; nonché dal ruolo decisivo svolto nella apertura di un hub vaccinale a Isola del Liri. Ancor più, come si legge nella motivazione ufficiale, “con lei, intendiamo altresì riconoscere il ruolo fondamentale nel contrasto alla pandemia avuto dal Servizio Sanitario Nazionale, verso cui va la incondizionata gratitudine e il ringraziamento profondo di tutta la comunità cittadina”. “Mentre continua l’impegno e la vigilanza contro il Covid 19, abbiamo inteso ringraziare e onorare chi, quale esponente apicale del Servizio Sanitario Nazionale, e in diretta e ideale rappresentanza quindi di tutti gli operatori sanitari, ha contribuito in maniera decisiva alla azione di contrasto alla pandemia, in una situazione invero difficilissima e per certi versi drammatica”, sottolinea il Sindaco Quadrini.

“Ringrazio la Commissione per il lavoro svolto – ha aggiunto Monica Mancini – e siamo particolarmente lieti anche nell’assegnare un tale riconoscimento a una donna, che ha dimostrato una professionalità e una capacità organizzativa davvero eccezionale”.

Redazione Isola del Liri