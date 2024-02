Cittadinanza onoraria a mons. Bernardo D’Onorio, “Nel cuore dei cassinati”

Cittadinanza onoraria a mons. Bernardo D’Onorio. Sarà conferita il prossimo 14 febbraio nell’aula consiliare di Cassino. Monsignor D’Onorio, arcivescovo emerito di Gaeta dal luglio 2016, ha trascorso gran parte della sua vita al servizio della Chiesa, assumendo il ruolo di abate di Montecassino per un lungo periodo tra il 1983 e il 2004. I suoi Te Deum hanno scosso più volte il panorama politico e civile di Cassino, trasformandosi in un faro etico oltre che religioso per la città e la diocesi di Montecassino. La vita di monsignor D’Onorio ha visto momenti cruciali, tra cui i suoi viaggi a Torino per sostenere le istanze dei lavoratori della Fiat durante le crisi cicliche della fabbrica di Piedimonte San Germano. Le sue azioni e le sue parole hanno contribuito a forgiare una connessione unica tra la Chiesa e la comunità locale. “Una personalità e un abate che restano nel ricordo e nel cuore dei cittadini di Cassino – ha affermato Edilio Terranova, capogruppo di maggioranza – Proprio per questo riteniamo doveroso un tributo della città che suggelli la gratitudine per le sue azioni concrete e per le sue parole illuminanti”.

