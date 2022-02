Città dell’amore, pranzo e pernottamento alle 3 foto con più like per San Valentino

La Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Isola del Liri, organizza l’evento “San Valentino”-Contest fotografico. Si tratta di un concorso fotografico con l’opera dell’artista Guido Gabriele “Obbligo di baciarsi” a fare da sfondo. Il contest sarà aperto da venerdì 11 febbraio per concludersi lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino. L’evento vuole coinvolgere chi celebra il proprio amore e parallelamente si prefigge lo scopo di valorizzare le bellezza del centro storico e della nostra Cascata grande.

L’evento sarà arricchito da addobbi con palloncini gonfiabili lungo Via Roma, lungo via Cascata e sul terrazzino della Galleria Pisani, il tutto a cura di “PartyVolare Point”. Inoltre nei pressi dell’installazione artistica “Obbligo di Baciarsi”, sita in via Cascata, sarà predisposto un allestimento floreale a cura di “Fioreria Clivia”. La partecipazione è gratuita. Ciascuna coppia partecipante dovrà scattare una foto del proprio bacio ai piedi dell’Installazione artistica “Obbligo di baciarsi” sita in via Cascata e pubblicarla su Facebook e su Instagram con gli hashtag #ComunediIsoladelLiri e #ProLocoIsoladelLiri.

Le foto potranno essere scattate da venerdì 11/02/2022 a lunedì 14/02/2022. Saranno considerate vincitrici le 3 foto che riceveranno più like su Facebook. In base a quanto stabilito dal D.Lgsb196 del 30/0603, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte della Pro loco per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. Saranno tre le coppie vincitrici, ciascuna di esse riceverà in omaggio: un pernottamento (con colazione inclusa) offerto da “Waterfall B&B”; un pranzo presso “Osteria Pizzeria dell’Orologio”.

“Abbiamo voluto sposare questa bella iniziativa della Pro Loco che ringraziamento per l’impegno – spiegano il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla cultura Massimo D’Orazio – Lo splendido scenario che offre la Cascata Grande della nostra bellissima città è il palcoscenico perfetto per celebrare l’amore e il giorno degli innamorati. Dopo due anni di restrizioni, di sacrifici e paure, insieme all’artista Guido Gabriele, che ringraziamo ancora una volta, siamo convinti che sarà proprio l’amore la via d’uscita per tornare alle nostre vite normali e ad una più pacifica e civile convivenza. Questa giornata oltre ad essere una bella festa ci chiama a riscoprire e rigenerare quel senso di umanità che auspichiamo possa sovrastare in tutti noi quello stato di pessimismo che ci trasciniamo dall’inizio della pandemia”.

Redazione Isola del Liri