Circeo, 30 anni di Decathlon in mezzo alla natura Nordic Walking ecco tutto il programma

“Un evento unico nel suo genere – hanno affermato gli organizzatori – Decathlon per l’anniversario dei 30 anni di attività in collaborazione con Industria dell’esperienza e Circeo Nordic Walking nella suggestiva foresta del Parco nazionale del Circeo presenta una mattinata a contatto con la natura. Un’esperienza straordinaria che unisce la natura, la consapevolezza e il movimento: l’ascolto autentico-focusing e il nordic walking nella foresta. In occasione del trentesimo anniversario di decathlon, vi invitiamo a immergervi in un percorso sensoriale, ascoltando i suoni armoniosi della foresta, praticando il Nordic Walking. Unitevi a noi il prossimo 24 giugno e scoprite il potere rigenerante della natura. Per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro posto, visitate il seguente link o contattateci ai numeri di telefono 3938616504-3338856380. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento eccezionale che celebra la natura, la salute e il nostro impegno per l’ambiente. Vi aspettiamo”.

Redazione Digital