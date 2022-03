Ciociaria vista dall’alto, ecco il volo in mongolfiera per adulti e bambini

“Una mongolfiera si alzerà dal Bosco di Paliano, in Ciociaria. Sarà disponibile per adulti e bambini che vorranno vedere il Bosco dall’alto. Un’esperienza da vivere in sicurezza nel giorno dell’apertura dell’area verde inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli. Chi vorrà potrà infatti salire nel cestello e guardare il territorio da circa venti metri di altezza, rimanendo comunque ancorati al suolo. L’appuntamento imperdibile per gli amanti della natura è fissato per il 3 aprile dalle 16 alle 18 – salvo condizioni meteorologiche avverse – al Bosco di Paliano, in via Palianense. L’apertura del Bosco sarà una festa e partirà dalle 12, con l’esibizione della banda musicale di Paliano. Al volo, si potrà abbinare il relax nei prati vicini al bosco o nelle aree attrezzate, dove poter fare picnic e attività ludico-ricreative. I visitatori avranno a disposizione punti per la pratica del tiro con l’arco, oppure occasioni per andare a cavallo. Chi vorrà potrà fare passeggiate sui sentieri del bosco e andare in bicicletta. Ci si potrà rilassare leggendo uno dei libri della piccola biblioteca sulla transizione ecologica o riposarsi sulle amache appese tra i fusti di cerri secolari e aceri campestri. L’importante è essere rispettosi del bosco e dell’ambiente. “Per la giornata di apertura di questa nuova stagione – dicono dall’organizzazione – abbiamo voluto dare la possibilità di un’esperienza indimenticabile, come quella raccontata da Jules Verne ne ‘Il giro del mondo in 80 giorni’. Sarà un’occasione unica da non perdere!”. Lo comunica Bosco di Paliano.

Redazione Digital