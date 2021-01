Sono attive dalle prime ore di questa mattina le squadre di operai e tecnici della Provincia di Frosinone, intervenuti in diverse parti del territorio dove la neve è caduta abbondante durante la notte. Uomini e mezzi spazzaneve sono intervenuti a Terelle, Viticuso e comuni limitrofi per liberare il manto stradale da una pesante coltre bianca che rendeva difficile il transito alle auto.

Le operazioni di rimozione della neve hanno riguardato anche la S.P. 226 ‘Sant’Onofrio-Val Di Rio’ in territorio di Alvito; la S.P. 103 ‘Settefrati-Canneto’ dal km.4+500; la S.P. 223 ‘Picinisco-Prati Di Mezzo’ dal km 1+000. Splendido lo spettacolo del santuario della Madonna di Canneto completamente imbiancato dalla neve.

Squadre dell’Ente sono intervenute anche per uno smottamento sulla S.P. 19 al km.5+500 in territorio di Arnara. Al momento non si registrano particolari criticità e, grazie al tempestivo intervento delle squadre, in tutte le zone dove è stato necessario intervenire sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per la viabilità.

“Il nostro Ente – commentano il presidente della Provincia, Antonio Pompeo e il consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna, – continua la sua opera di monitoraggio sulla viabilità dell’intero territorio provinciale, intervenendo con rapidità sulle situazioni di maggiore criticità, specie in concomitanza di abbondanti nevicate. Una macchina perfettamente organizzata per rispondere in modo veloce ed efficiente ai diversi disagi provocati dal maltempo di questi giorni. Ringraziamo tutto il personale del settore Viabilità per la solerzia e l’efficacia degli interventi messi in campo dalle prime ore di questa mattina”.

Redazione Digital