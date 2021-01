Il maltempo colpisce la Ciociaria. Come previsto dalle previsioni meteorologiche neve caduta in provincia di Frosinone. Fiocchi a bassa quota in diversi comuni tra cui Frosinone, Ferentino, Filettino, Alatri, Ceccano, Guarcino, Trevi nel Lazio, Cedrano, Torre Cajetani, Fumone, Boville Ernica, Ferentino, San Vittore, Arpino, Picinisco, Veroli, San Donato Val di Comino.

Redazione Digital