Il maltempo colpisce la Ciociaria che si sveglia sotto la neve.

Come anticipato dalle previsioni meteorologiche neve caduta in provincia di Frosinone. Fiocchi a bassa quota in diversi comuni tra cui Alatri, Ferentino, Filettino, Guarcino, Trevi nel Lazio, Torre Cajetani, Fumone, Arpino, Picinisco, Veroli, San Donato Val di Comino.

Viabilità in tilt, strade bloccate. Mezzi spazzaneve nelle zone colpite.

Redazione Digital