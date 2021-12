“La Ciociaria e il ritiro pre Europeo tenutosi a Cassino nei giorni scorsi portano fortuna alla Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Risultato storico per l’Italia che dopo aver battuto la Spagna entra a far parte delle prime quattro d’Europa a distanza di quasi 13 anni e che si qualifica per la quinta volta consecutiva ai mondiali che si terranno a Dubai nel 2022”.

Piergiorgio Fascina

“Complimenti agli azzurri – ha aggiunto Fascina – al coach Di Giusto, allo staff tecnico, allo staff medico, al presidente Zappile, a tutta la Federazione e ancora grazie della calorosa ospitalità al sindaco Salera e all’amministrazione comunale di Cassino, all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, allo Sporting Club e all’Hotel Edra”.

Redazione Digital