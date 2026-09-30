Ciociaria in Tv, il FAI d’Autunno sceglie San Donato Val di Comino

San Donato Val di Comino sarà protagonista delle Giornate FAI d’Autunno, in programma il 10 e l’11 ottobre. La Delegazione FAI Frosinone ha scelto il nostro paese per un grande appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. Saranno oltre 21 i punti di visita e le iniziative in programma, con aperture straordinarie di palazzi storici, della Torre dell’Orologio, del Santuario e del Museo del ’900, insieme a concerti e altri eventi collaterali. Per facilitare gli spostamenti saranno inoltre previste navette dedicate. “Siamo contenti e orgogliosi che il FAI abbia scelto San Donato Val di Comino – ha affermato il sindaco Enrico Pittiglio – È una grande opportunità per mostrare le nostre bellezze in tutto il loro splendore e confermare il ruolo di San Donato come centro turistico e culturale del territorio. Sapremo accogliere al meglio i visitatori e raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni e il nostro patrimonio. Ringrazio la Delegazione FAI Frosinone per aver creduto nel nostro paese. Vi aspettiamo a San Donato Val di Comino”. “Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale di San Donato per la collaborazione e la disponibilità e il FAI per aver scelto di inserire San Donato Val di Comino in questa importante manifestazione nazionale- ha aggiunto Luigi Saverio Spaziani, capo delegazione FAI Frosinon- È una splendida opportunità per far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio. San Donato si conferma centro nevralgico per lo sviluppo turistico della Valle di Comino e dell’intera provincia di Frosinone”.

Redazione Digital