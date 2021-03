In queste ore diffuso in rete il video della puntata di qualche settimana fa del programma televisivo “Fuori dal coro” condotto da Mauro Giordano. Durante la trasmissione in onda su Rete 4 il giornalista sottolinea il costo dell’acqua in provincia di Frosinone e le numerose perdite presenti su tutto il territorio che comportano ingenti sprechi d’acqua.

“A Frosinone su 100 litri d’acqua ben 73 vanno persi – affermano dalla redazione di ‘Fuori dal coro’ – un dato impressionante, con il 73,8% dell’acqua che finisce disperso. Praticamente una città groviera. Perdite d’acqua in giro per la città, con “laghetti” in piena strada o nei campi. La cosa grave è che nel 2011 le perdite d’acqua erano del 39%, oggi del 73. 8%. Le bollette invece di diminuire sono aumentate, in Ciociaria le bollette hanno un costo medio di 780 euro quando nel resto di Italia è di 434 euro. Nel 2011 una bolletta media era di 279 euro, negli ultimi 9 anni sono aumentate del 179%”.

Redazione Digital