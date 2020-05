Ciociaria in televisione. Il prossimo 17 maggio alle 12,30 Alatri (FR) in onda su Raiuno durante la trasmissione Linea Verde curata da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Già lo scorso anno la Città dei ciclopi fu scelta dal giornalista Roberto Giacobbo e andò in onda su Rete 4 nell’ambito del programma Freedom.

Linea Verde parlerà dell’Acropoli, della Chiesa di Santa Maria Maggiore, del Palazzo Conti Gentili e delle numerose tradizioni alatrensi.

Redazione Alatri