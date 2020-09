Imbiancate le montagne del Lazio e della provincia di Frosinone. E’ tornata la neve a Campocatino, sul Monte Passeggio come pure a Pizzo Deta. La neve ha reso suggestivo il paesaggio ciociaro. Molti appassionati si sono recati in cima per delle escursioni e delle ciaspolate. Le previsioni sono state confermate visto che da giorni si parlava di calo delle temperature.

Redazione Digital