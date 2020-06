In vista dell’estate, con l’arrivo dei turisti e dei possessori delle seconde case, che trascorrono il periodo estivo nel borgo medievale, e per garantire la sicurezza della cittadinanza, l’amministrazione comunale di Falvaterra lancia una nuova iniziativa, ‘Falvaterra Covid-Free’.

L’amministrazione comunale, infatti, ha ritenuto di concedere l’opportunità ai dipendenti comunali, ai volontari, agli esercenti commerciali, e a tutto il consiglio, di effettuare gratuitamente il test sierologico anti sar – cov 2, mediante prelievo venoso. L’adesione all’iniziativa è su base completamente volontaria, ma permetterà di sorvegliare la diffusione del virus sul territorio, favorendo la tranquillità a cittadini e turisti, di trovarsi in un borgo ‘Covid-zero’.

L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto di tutta una squadra attenta alle esigenze del paese. Ognuno ha saputo dare il suo apporto indistintamente è quello che afferma il sindaco Piccirilli. Abbracciare una fascia così diversa di persone che si sottoporranno al test vuol dire che ogni singolo consigliere ha saputo lavorare bene.

La consigliera per il personale Raponi, il vice sindaco Carè per il settore dei volontari, e così via tutti. Ho incaricato poi la consigliera Elisa Ceccarelli di coordinare il tutto con l’efficiente dottoressa D’Annibale dei servizi sociali, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il grande lavoro svolto su questa iniziativa. Abbiamo scelto questo campione in quanto si tratta delle persone più a contatto con gli altri cittadini e con i turisti.

“Siamo tra i Comuni capofila nella realizzazione di un progetto di questo tipo e sono sicura che possa rappresentare un incentivo per i turisti per recarsi nel nostro splendido territorio – spiega la delegata ai servizi sociali, Elisa Ceccarelli – Aiuteremo, inoltre, la Regione Lazio a sorvegliare la diffusione del virus e a capire come si è ‘mosso’ in questi mesi, verificando l’effettivo numero ‘0’ del nostro Comune relativamente ai contagiati”.

“Ancora una volta un progetto importante che qualifica tutta la mia amministrazione – spiega entusiasta il sindaco, Francesco Piccirilli. La mia squadra in questi mesi ha dimostrato di essere sempre in prima fila a tutela della cittadinanza e, con questa iniziativa, ancora una volta, ci poniamo come Comune capofila per i progetti sociali, dopo iniziative come ‘Il mio libro Covid-19’, la stampa dei compiti, e la possibilità di fare gli esami presso la stanza del Sindaco per tutte le persone non in possesso di mezzi tecnologici adeguati. ‘Falvaterra Covid-Free’ è un ulteriore tassello importante, non solo per chi effettuerà il test, ma anche per i cittadini e i turisti con cui essi sono a contatto. Poterci spendere come Comune ‘Covid 0’ sarà un ulteriore motivo per invogliare nuovi turisti a vedere le nostre splendide grotte e il nostro centro storico”.

Redazione Digital