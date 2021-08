“Nelle ultime ore una lingua di fuoco sta attraversando la provincia di Frosinone che sta diventando sempre più teatro di incendi – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Un ferragosto di fuoco, con le fiamme che sono arrivate a minacciare anche diverse abitazioni del pontecorvese e di altri centri come Piedimonte San Germano. Bisogna assolutamente invertire la rotta e fornire ulteriori competenze a coloro che visitano frequentemente le montagne, come ad esempio i cacciatori, dando loro le competenze e i fondi per la sorveglianza per evitare che il fenomeno assuma in futuro tratti sempre più preoccupanti”.

Redazione Digital