Ciociari illustri dimenticati, da Anton Giulio Bragaglia ad Amedeo Maiuri

di Michele Santulli

“Moi, un osiaro parisien”, cosi scriveva quel grande che fu Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) in una nota dedicata alla amata Parigi: è la prima ed unica traduzione in una lingua straniera del termine ‘ciociaro’! ‘sosiaro’dunque. Malgrado il suo notevole impegno e il suo grande interesse, nemmeno Ferdinand Gregorovius (1821-1891), il primo e solo etnografo della terra ciociara, seppe trovare il corrispettivo semantico: infatti, in tedesco, chiamò la Ciociaria “Terra dei sandali” alludendo naturalmente alle cioce.

E Anton Giulio era invaso e pervaso, quasi straripante del suo senso della ‘ciociarità’ di appartenenza: ecco un altro termine a lui dovuto: ‘ciociarità’! E non poco lottò e contestò per tutelarne e difenderne il valore e la storia allora, e prima di lui e oggi ancora, incompresa e sconosciuta e maltrattata.

Povero Anton Giulio, sei stato troppo grande e troppo innovatore, per poter essere compreso, almeno in minima parte, nella tua terra, e ne sei restato lontano, tutta la vita, alla stregua di Amedeo Maiuri, di Antonio Valente, di Maria Antonietta Macciocchi e di altri geni ciociari… questa resta purtroppo ancora la terra degli zeri, salvo le eccezioni.

Ad Anton Giulio Bragaglia dobbiamo anche la poetica ricostruzione della nascita di Roma allorché richiamava alla memoria il pantano ai piedi del Palatino e dell’Aventino abitato da rane e rospi e bisce dove i due gemelli tracciarono il loro solco mentre al contrario i paesini appollaiati sugli Ernici e al di qua e al di là dei Lepini, biancheggiavano delle loro mura ciclopiche in pietre tagliate e scolpite da un pezzo!

Il termine ‘ciociaro’ per gli stranieri arduo a pronunciare e ancora di più a scrivere e perciò raramente impiegato e di conseguenza sostituito con espressioni generiche quali: costume italiano, romano, laziale, napoletano, spesso abruzzese, calabrese, anche zingaro e savoiardo, ecc. E quando provavano a tradurlo ne uscivano fuori conformazioni ortografiche curiose: choucharde de Fondi, les chaussards, ciociaro, anche femme de Ciocia, dove ‘ciocia’ era diventata un paese e una città. Naturalmente da parte degli studiosi italiani dell’arte o del folklore o da parte delle istituzioni sia nazionali sia locali, mai nulla e niente o quasi, è stato prodotto sull’argomento a titolo di valorizzazione e informazione, col risultato che il costume regionale più illustrato e più documentato e altresì più conosciuto, è in realtà ignorato nella sua connotazione! Chi ha piacere di approfondire questo affascinante tema, può consultare: “Il costume ciociaro nell’arte europea del 1800”.