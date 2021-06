Un pescatore non credeva ai suoi occhi. Uscito con la barca per una battuta di pesca nel mare siracusano si è imbattuto in due cinghiali che nuotavano in mare aperto.

“Credevo fossero pinne di squalo. E invece è incredibile: sono due cinghiali”. A circa 5 miglia al largo di Marzanemi, in provincia di Siracusa, il pescatore ha incrociato con la sua barca una coppia di cinghiali che nuotavano in mare. Un incontro decisamente insolito che il pescatore ha documentato con un video che ha poi condiviso sui social network. E nello stesso video l’uomo si chiede da dove vengano i due animali: “E’ normale questa cosa?”.

Il pescatore ha seguito per un po’ i due animali formulando ipotesi su come possano essere arrivati così al largo: “Arrivano dall’Africa? O li hanno buttati in mare da una nave? Mai avevo visto una cosa simile qua”. Della presenza dei cinghiali in mare sarebbe stata data segnalazione anche alla capitaneria di porto.

Redazione Digital