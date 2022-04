Cinghiali in mezzo alla strada, in Ciociaria è un’ invasione sicurezza a rischio

“La provincia di Frosinone è invasa dai cinghiali – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – È ora che la regione Lazio si svegli! Zingaretti assente come al solito! Il Covid ha già letteralmente massacrato le imprese del Lazio. Non è possibile, né tollerabile, consentire ai cinghiali di distruggere ulteriormente quelle agricole. La mia battaglia non si ferma”.

“Avevo presentato un odg collegato alla proposta di legge n. 294 del 19 maggio 2021, concernente: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” al fine di porre in essere tutte le iniziative, normative e finanziarie, per arginare e contenere, su tutto il territorio regionale, il proliferare della presenza degli ungulati, nel caso di specie dei cinghiali, che stanno provocando enormi danni alle aziende agricole locali – ha aggiunto Ciacciarelli – Per contenere questi ungulati, che non sono più solo un problema di chi deve difendere i raccolti, ma sono diventati ormai anche un problema di ordine pubblico, quando le altre misure non funzionano, bisogna autorizzare il selecontrollo, fin dove è possibile. Le misure adottate dalla Regione fino ad oggi, si sono rivelate insufficienti ad arginare il contenimento di questi animali. La circostanza va ribadita ancora una volta, non è più solo un problema economico, comunque importante, ma anche di sicurezza delle persone. La Regione ha il dovere di intervenire subito, senza più alcun indugio, per arginare questo fenomeno che sta diventano con il passare dei giorni sempre più preoccupante”.

