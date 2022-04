Cinghiali in Ciociaria, in mezzo alla strada sono padroni delle città ecco le foto

“Ormai le famiglie di cinghiali a spasso per le vie del centro sono diventate i biglietti da visita della Capitale e del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – È frequente, a Roma, imbattersi nei cinghiali che fanno dei veri e propri pic nic sulle aiuole o nei pressi di cumuli di rifiuti. Sono anni che, sin dal mio insediamento, ho prodotto interrogazioni ed effettuato sollecitazioni a Zingaretti e la sua giunta per affrontare e risolvere il problema degli ungulati nella nostra regione”.

“È una piaga che non riguarda solo Roma, ma anche le province, come quella di Frosinone, situazione da me denunciata in più occasioni. Certo è che, essendo Roma una capitale europea, la porta dell’Italia e del Lazio sul mondo, la cosa assume caratteristiche ancor più gravi e risonanti. È questa l’immagine che vogliamo dare all’estero?”.

Redazione Digital