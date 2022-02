Cinema Teatro in Ciociaria, al Manzoni esplosione di colori

‘Una esplosione di colori al posto del degrado che era in questo spazio, in un luogo centrale della città, ma fino alla scorsa settimana degradato – ha affermato l’assessore alla cultura di Cassino, Danilo Grossi – È oggi una ulteriore dimostrazione che con la creatività e la bellezza può cambiare in meglio la vita delle nostre piazze e dei luoghi frequentati soprattutto dai ragazzi. Grazie al progetto #Cassinocittàacolori, pian piano sta cambiando l’immagine della città. Grazie ai ragazzi di Ammuri Liberi ed in particolare a Marcello Russo per questa ulteriore opera d’arte che abbiamo inaugurato oggi. E grazie allo staff del Cinema Teatro Manzoni Cassino per il lavoro complesso ed intenso di questi mesi dalla riapertura. Siamo sicuri che quest’altra piccola gemma costruita con cura, pazienza e creatività aiuterà nella crescita culturale di tutta la città di Cassino”.

Redazione Cassino