Secondo ciclo di appuntamenti con il cinema all’aperto, da stasera, nel chiostro del Palazzo comunale. Dopo il successo di pubblico riscosso dalle pellicole proiettate la settimana scorsa, oggi, domani e domenica 29 agosto, l’assessorato alla Cultura e allo Spettacolo, con il contributo del Consiglio regionale del Lazio, propone altri tre film in prima visione. A illustrare il programma di questo fine settimana ci pensano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Anna Maria Fratarcangeli.

“Stasera verrà proiettato 100% LUPO; domani sabato 28 agosto sarà la volta di WONDER PARK; mentre domenica 29 agosto gli spettatori potranno gustarsi la proiezione di BOYS, ALL YOU NEED IS ROCK. Ricordiamo che l’ingresso presso il chiostro comunale è gratuito fino ad esaurimento posti e verrà consentito nel rispetto delle normative anti Covid-19 e previa esibizione del green pass”. E concludono: “Le presenze della scorsa settimana, che ci auguriamo di poter replicare, testimoniano la bontà dell’iniziativa che è giunta alla sua seconda edizione e che abbiamo ideato per dare ai nostri concittadini un po’ di svago, unito alla possibilità di poter ammirare la bellezza e godere della favolosa acustica nel nostro chiostro municipale”.

Redazione Digital