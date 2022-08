Cinema sotto le stelle in Ciociaria, ingresso gratuito ecco tutto il programma

Prosegue il calendario estivo dell’Amministrazione comunale di Boville Ernica con tanti appuntamenti che si svolgeranno dal 29 agosto all’11 settembre 2022. In programma attività culturali negli spazi della biblioteca, che per la prima volta vedrà l’apertura serale al pubblico, e spettacoli di burattini. Continua, dunque, la seconda edizione 2022 di Estate al Borgo e vede anche altri appuntamenti con il Cinema sotto le Stelle che già gli scorsi otto e nove agosto ha riscosso un grande successo di pubblico. “Eventi pensati per i più piccoli ma adatti a soddisfare anche la curiosità degli adulti e delle famiglie” spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Anna Maria Fratarcangeli, che illustrano il programma. Si comincia con le attività serali della Biblioteca dal tema “Serate favolose coi gatti ostinati”: tre appuntamenti che, da lunedì 29 a mercoledì 31 agosto, a partire dalle 21, vedranno all’opera il duo composto da Cataldo Nalli e Davide Fischanger ne “Il chiostro del Palazzo comunale si riempie di InCanto”. “Gli incontri – spiega l’assessore Fratarcangeli – vedranno l’alternarsi di favole, fiabe, filastrocche e canzoni, dedicate ai bambini di tutte le età; come sempre durante i racconti, verranno utilizzate tecniche di condivisione e di partecipazione attiva da parte dei piccoli ascoltatori che potranno così diventare anche protagonisti”. A settembre nel chiostro comunale torna anche “Il magico mondo dei burattini” con tre serate a partire dalle 18.30: il primo settembre “Le avventure di Pinocchio, il mangiafuoco e il fantasma della braga rotta”, il 6 settembre “Frozen” e l’8 settembre “Le avventure di Bing”. Tornano dunque anche i film all’aperto di “Estate al Borgo”: quattro serate di svago e spensieratezza con la magia del “Cinema sotto le Stelle, III edizione 2022”. Si svolgeranno nel chiostro del Palazzo comunale dall’8 all’11 settembre, soprattutto per i più piccoli prima del loro ritorno sui banchi di scuola, come da prassi ormai consolidata. Questi gli appuntamenti: 8 settembre “Top Gun: Maverick”; 9 settembre “Pets 2”; 10 settembre “Encanto”; 11 settembre “Coco”. “Abbiamo inaugurato il calendario degli eventi estivi con i più piccoli – concludono il primo cittadino Perciballie l’assessore Fratarcangeli – e con loro abbiamo deciso di chiuderlo nel mese di settembre con queste serate di cultura, cinema e divertimento. Il giusto mix fra il periodo di vacanza che sta per terminare e la imminente ripresa delle attività scolastiche. I nostri bambini e ragazzi, infatti, sono quelli che negli ultimi due anni di restrizioni hanno pagato il prezzo più alto, soprattutto in termini di socializzazione. Inoltre, siamo sicuri che tutto ciò rappresenta anche un aiuto all’economia del nostro centro storico”.

Redazione Boville Ernica