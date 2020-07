Da giovedì 16 luglio, presso il parcheggio di via S. Francesco d’Assisi, si terrà “Sotto le stelle di un film”, terza edizione di cinema all’aperto nella città di Paliano. L’iniziativa, nata dalla collaborazione fra l’Assessore alla Cultura Valentina Adiutori, il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Serena Montesanti e il Consiglio dei Giovani, prevede la proiezione di otto film fino al 23 luglio previa prenotazione. Infatti, in linea con la normativa anti-Covid saranno disponibili 120 posti a sedere distanziati, personale con termoscanner, gel igienizzante e sanificazione delle sedie.

L’Assessore Adiutori: «In seguito all’emergenza Covid-19 abbiamo cercato possibili soluzioni per fornire un intrattenimento culturale di qualità per l’estate con l’indispensabile attenzione al distanziamento sociale. La prima delle nostre iniziative sarà il cinema all’aperto nel grande spazio del parcheggio di viale S.Francesco d’Assisi con la predisposizione di 120 postazioni. Tra le mille difficoltà di questo periodo cerchiamo anche nel campo dell‘arte e della cultura di far ripartire la nostra Città. La magia del cinema all’aperto oltre che piacevole sarà anche funzionale all’intrattenimento post Covid». Con queste parole il ViceSindaco e Assessore alla Cultura Valentina Adiutori ha annunciato la terza edizione di “Sotto le stelle di un film” che inizierà giovedì 16 luglio.

«Questo è il primo degli eventi che come Amministrazione presentiamo per l’estate – ha affermato il sindaco Domenico Alfieri – cercando di dare un segnale alla nostra comunità anche dal punto di vista culturale visto che a causa dell’emergenza per la pandemia salteranno purtroppo le consuete iniziative. L’esigenza di non creare assembramenti avrà una ricaduta pesante sui momenti di divertimento e di serenità di questa particolare estate, ma si cercherà di ridisegnare il panorama degli eventi da offrire nel rispetto della sicurezza».

«Questa edizione del cinema all’aperto offe un nutrito programma che cerca di accontentare un po’ tutte le categorie di spettatori. Ringrazio il Consiglio dei Giovani che per il terzo anno consecutivo collaborano nell’organizzazione di questo evento che quest’anno assume una rilevanza ancora più importante. Un ringraziamento anche ai ragazzi del Servizio Civile per il supporto. Sarà un’occasione di svago, socializzazione e approfondimento culturale che mai come in questo particolare momento diventano essenziali per un graduale ritorno alla normalità». Questo il commento del Consigliere Montesanti.

Redazione Digital