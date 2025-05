Ciliegie quasi 25 euro al chilo, prezzo alle stelle è record in Italia 

Produzione in calo, qualità alta. Il risultato è prevedibile: prezzo elevato. Soprattutto lontano dai luoghi di produzione, come a Milano. Chi, in questi giorni, ha provato ad acquistare ciliegie, si è imbattuto in cartellini che sfiorano quota 25 euro. È la legge del mercato, ortofrutticolo e non solo: offerta bassa, domanda elevata. Se si aggiunge l’incremento dei costi di produzione, il caro ciliegie sorprende ancora meno. A fronte di un brusco calo produttivo, gli agricoltori hanno dovuto far fronte al balzo dei costi di produzione e alla grave siccità. Con il caldo anomalo della primavera, risulta più che dimezzata la produzione delle pregiate ciliegie Ferrovia con un calo del 50%-60% di frutti sugli alberi rispetto allo scorso anno. Stesso discorso anche per la qualità Bigarreau. Se al Sud la situazione preoccupa per la siccità, non meno difficile è la situazione al Nord, anche se per motivi opposti: i recenti nubifragi hanno messo in difficoltà e non poco, i coltivatori di ciliegie di Vignola, nel Modenese. Sui banchi, in questi giorni, ciliegie dalla Spagna, esattamente da Tarragona. Prezzo? Quasi 25 euro al chilo.

Redazione Digital