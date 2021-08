Piatto tradizionale durante la notte di San Giovanni ma in Ciociaria si mangiano in diversi mesi dell’anno. In alcuni paesi della provincia di Frosinone le chiamano ciammaruche in altri ciammotte ma le lumache al sugo restano una specialità della cucina ciociara. Vanno fatte spurgare poi vanno condite con sugo, menta, aglio e peperoncino infine mangiate con tanto pane.

Redazione Digital