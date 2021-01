Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Un dilemma che da secoli attanaglia le donne di tutto il mondo, impegnate a raggiungere un modello di perfezione che non esiste e più di recente gli uomini che al ‘ritocchino’ non rinunciano. Il rapporto con lo specchio, e quindi con la propria immagine, non è mai facile e certi inestetismi possono essere la causa di un vero e proprio disagio psicologico.

Perché sempre più giovani ricorrono alla medicina estetica? Cosa li spinge a quel ritocchino chiesto magari come regalo di compleanno? Risponde il dott. Christian De Simone, intervistato dalla direttrice di Area C quotidiano.

Conosciamo De Simone. Laurea in Medicina presso l’Università degli studi di L’Aquila, specializzato in Anestesia e rianimazione. Master II livello in Medicina estetica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Inizia a lavorare a Roma fino al trasferimento in Puglia. Apre il suo studio a Lecce e attualmente opera in diverse cliniche private della Puglia».

Quando si presenta da lei un paziente che non necessita dell’intervento, come si comporta? «Importante informare il paziente, soprattutto precisare che il trattamento in questione potrebbe deludere le sue aspettative e non offrire il risultato desiderato. Il paziente non deve essere accontentato a tutti i costi».

Quali sono gli interventi di medicina estetica più richiesti? «Sicuramente filler per dare volume alle labbra e botox per eliminare le rughe provocate dalla contrattura dei muscoli. Rinoplastica medica non chirurgica che in alcuni casi consente di modificare il profilo del naso».

Cosa chiedono gli uomini e cosa le donne? «Miglioramento qualità dei capelli e botox gli uomini che sono aumentati negli ultimi anni. Labbra e solchi naso labiali le donne».

Il Botox paralizza i muscoli? «Il botox non paralizza i muscoli ma dà una denervazione chimica reversibile. Indebolisce il muscolo per un breve periodo di tempo, 4 o 5 mesi. E’ un trattamento sicuro e non pericoloso se realizzato da mani esperte».

Età media dei suoi pazienti? «Dai 25 anni ai 45 anni».

Il paziente più giovane? «Pazienti 18enni o 19enni chiedono di migliorare l’aspetto delle labbra. E’ necessario però non esagerare e mantenere un aspetto naturale».

Perché anche i ragazzi vogliono cambiare il loro aspetto estetico? «I social network e i selfie hanno contribuito a incrementare i trattamenti estetici».

Quanto le manca Veroli e cosa cambierebbe nel suo paese? «Purtroppo da molti mesi non vado a Veroli a causa della pandemia e del lavoro pertanto dovrò recuperare. Al di là dei legami affettivi mi rigenero quando sono a Veroli. Dispiace vedere sempre meno persone, soprattutto giovani e le attività commerciali chiuse. Andrebbe fatto qualcosa per promuovere il lavoro e il turismo non solo in estate ma durante tutto l’anno».