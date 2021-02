“Con ordinanza n. 13 del 17.02.2021, il vicesindaco Francesco Romano, ha disposto la chiusura dal 18 al 27 febbraio dell’edificio scolastico Valcatoio, ovvero la scuola media ex D. Alighieri, la scuola primaria Forli classi IV e V, distaccate nell’edificio scolastico Valcatoio. La chiusura per dieci giorni del plesso è stata disposta a titolo precauzionale dopo che alcuni episodi di positività si sono succeduti senza soluzione di continuità. Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini, e dobbiamo coniugare con la massima prudenza le esigenze della scuola con quelle della salute pubblica, e adottare ogni opportuno provvedimento in tal senso. Laddove si è in presenza di rischi concreti e riscontrati, i protocolli prevedono queste chiusure temporanee, adottate in accordo con le Autorità preposte. I cittadini devono sapere che il monitoraggio è costante e che ogni provvedimento viene adottato a tutela della tranquillità di tutti”. Lo comunica l’Amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Digital