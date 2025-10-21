Chiuso noto panificio in Ciociaria, gravi carenze igienico-sanitarie multa salata

I Carabinieri di Roccasecca hanno eseguito un’ispezione presso un panificio della zona. Al termine del controllo, i militari hanno accertato gravi carenze igienico–sanitarie e strutturali, tra cui intonaci e soffitti anneriti, sporcizia diffusa non rimossa da tempo e attrezzature di lavoro unte e non adeguatamente pulite, nonché l’assenza della prevista SCIA sanitaria. A seguito delle verifiche, è stato richiesto l’intervento del personale dell’A.S.L. di Frosinone, che ha disposto l’immediata chiusura dell’attività, il cui valore complessivo è stimato in circa 200.000 euro. Per le irregolarità riscontrate, sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro. L’attività rientra nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative sanitarie a tutela della salute pubblica.

Redazione Digital