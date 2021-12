Personale del Commissariato di Sora ha dato esecuzione all’ordinanza della Prefettura di Frosinone che ha disposto la chiusura per un periodo di 5 giorni di un locale pubblico di Sora. Il provvedimento è stato emesso in seguito alla contestazione di violazione amministrativa relativa alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica covid-19 rilevate dalla Polizia di Stato nei corso di specifici servizi organizzati in città. Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato era infatti emerso che l’attività era condotta senza garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli avventori.

Redazione Sora