Controlli a tappeto sul territorio. I Carabinieri hanno proceduto a sanzionare amministrativamente il titolare di un bar di Boville Ernica, poiché lo stesso, pur fornendo successivamente alle 18 il servizio di asporto, consentiva alla clientela di consumare le bevande appena vendute all’interno del locale e nelle sue immediate vicinanze. L’esercizio è stato chiuso provvisoriamente, come previsto dalla normativa, per la durata di 5 giorni.

Redazione Boville Ernica