Chiuso l’Oktoberfest, esplosioni e colpi di arma da fuoco

Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali e artificieri. Secondo la Bild ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche colpi di arma da fuoco.

Giornalisti della testata affermano che sarebbe stato trovato il corpo di un uomo insieme a un altro con ferite da arma da fuoco. Le circostanze esatte sono ancora poco chiare. La scena dell’incidente è Lerchenauer Strasse, nella zona nord di Monaco. Secondo il quotidiano tedesco, l’uomo trovato morto avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell’esplosivo, poi avrebbe dato fuoco per farla saltare in aria e si sarebbe tolto la vita. Almeno un’altra persona è stata trovata con ferite da arma da fuoco, aggiunge la Bild. Dal luogo della deflagrazione si vede ancora sollevarsi una grande nuvola di fumo. Oltre all’edificio residenziale coinvolto nell’esplosione, sono bruciate due auto parcheggiate davanti all’abitazione. Intanto le autorità hanno annunciato la chiusura dell’Oktoberfest a causa di un allarme bomba. «L’area del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17:00», si legge in una nota diffusa dal municipio di Monaco. La decisione è stata presa dopo l’allarme scattato all’alba per l’esplosione: secondo le informazioni, c’era una lettera del sospetto autore dell’incendio doloso che deve essere presa sul serio. «Non si possono correre rischi», hanno riferito le autorità. corriere.it