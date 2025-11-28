Chiusa nota azienda in Ciociaria, gravi carenze igienico-sanitarie multa salata

Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Roccasecca, coadiuvato da militari del Nucleo Forestale Carabinieri di Cassino, del NAS Carabinieri di Latina, del NIL Carabinieri di Frosinone, nonché da personale dell’ASL Veterinaria di Frosinone, ha effettuato un’ispezione presso una locale azienda agricola, finalizzata al controllo della corretta gestione delle attività agricole, igienico-sanitarie e della sicurezza sul lavoro. Al termine dell’ispezione sono emerse le seguenti criticità di carattere amministrativo: violazioni nella gestione dei farmaci veterinari e carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla raccolta del latte e al deposito dei mangimi; inidoneità dell’abitazione di pertinenza dell’azienda destinata al personale, con gravi carenze igienico-sanitarie; irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; impiego di lavoratori irregolari, pari al 50% della forza presente. A seguito di queste ultime due violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la corretta gestione ambientale. L’attività ispettiva conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie nel garantire il rispetto delle norme a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Si ricorda che la collaborazione dei cittadini e degli operatori del settore è fondamentale per assicurare standard elevati e la legalità nelle attività produttive.

Redazione Digital