Chiusa nota attività commerciale in Ciociaria, multa salata al proprietario

Il questore Caruso, dopo accurata istruttoria redatta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura, ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni ad un esercizio pubblico, sito in un piccolo centro. L’attività scaturisce dalla segnalazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in seguito ad una rissa scaturita nello scorso mese di settembre nelle pertinenze del bar/ristorante, con il coinvolgimento di circa 10 persone di giovane età, nel corso di un evento di pubblico spettacolo e intrattenimento, privo di qualsiasi autorizzazione. Nel merito veniva appurato che né il titolare né gli addetti al locale avevano richiesto l’intervento delle Forze di Polizia, le quali giungevano sul posto solo a seguito di segnalazione effettuata da altri avventori e dai cittadini allarmati dalla situazione, contattando il numero di emergenza 112. L’applicazione dell’art. 100 del TULPS e la relativa sospensione dell’attività costituiscono di fatto un efficace strumento di contrasto al verificarsi di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché rappresenta una risposta immediata, diretta e concreta per la collettività, finalizzata all’aumento della percezione di sicurezza ed all’immediato ripristino di condizioni di tutela della stessa, visto anche il ristretto contesto sociale in cui si trova ubicata l’attività commerciale. A notificare il provvedimento sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Redazione Digital