Chiude l’ex compagna nel bagagliaio e la getta dal cavalcavia, poi si ammazza

Nessuna denuncia e nessuna querela. Quello che è accaduto giovedì 3 settembre — nel Fiorentino — ha il sapore della tragedia che nasce da una violenza pianificata. È quello che almeno — stando alle prime battute dell’indagine — hanno appurato gli investigatori della squadra mobile fiorentina diretta da Domenico Balsamo e coordinata dal pm di turno Antonio Natale che stanno facendo luce sull’ennesimo caso di omicidio-suicidio. La vittima è Lorena Isceri, originaria di Lecce, 46 anni, che lavora in una ditta di marketing per una società di veterinari. Il suo assassino è l’ex fidanzato: Federico Vella, fiorentino di 36 anni, manager in una ditta di autonoleggi che, dopo averla uccisa, si ammazza. Sono da poco passate le 14.30 di un giovedì che sembra un giorno qualsiasi ma non su questo cavalcavia, il solito dove anni fa morirono tre operai sul lavoro. Un cavalcavia che si trova sull’autostrada A1 Panoramica, poi rimasta chiusa per ore tra il bivio con l’A1 Direttissima e Roncobilaccio. Che cosa succede lo ricostruisce la polizia. La coppia ha avuto delle discussioni, lei lo ha lasciato e lui non la prende bene. Ma nulla lascia pensare a quello che succede ieri verso l’ora di pranzo quando l’uomo si nasconde nel garage dove la donna parcheggia solitamente la macchina. Siamo a Rifredi, una zona popolare di Firenze. Non appena Lorena parcheggia il suo Suv, dal nulla compare Federico. L’avrebbe aggredita e probabilmente stordita. Poi lega le gambe della donna con delle fascette da elettricista. E le immobilizza anche le mani, lasciandole però davanti al corpo. La getta nel bagagliaio del Suv assieme al suo zainetto, che contiene il cellulare. Probabilmente la donna — dopo lo choc iniziale — si riprende e prova a liberarsi, ma non riesce. Cerca qualsiasi cosa la possa aiutare e trova proprio lo zainetto: dentro c’è il cellulare. Lo prende, lo sblocca e chiama. Prima chiama sua madre ma la linea forse cade. Poi chiama un amico, e accade lo stesso. Infine riesce a dare l’allarme al 112: la sala della Questura di Firenze capisce che la situazione è gravissima, si fa dare le prime informazioni, chi è lei, chi è il suo aggressore, su che mezzo viaggiano, la targa, se lui ha delle armi, come sta. La telefonata dura una ventina di minuti, la linea cade. Ma la polizia geolocalizza il cellulare che in quel momento sta viaggiando sull’A1. Un rapido incrocio con le telecamere di sicurezza — che hanno visualizzato targa e modello — permette alla polizia stradale di avere la certezza che quel mezzo è sull’autostrada. La cercano ovunque. Sono attimi concitati. Una pattuglia si accorge che il Suv è fermo sul cavalcavia. Poco prima Federico Vella ha aperto il bagagliaio della macchina. «Che cosa stai facendo?», dice a Lorena che ha il cellulare in mano: la frase viene registrata dalla centrale operativa. A quel punto, ancora viva, la scaraventa giù dal cavalcavia, da un’altezza di oltre 40 metri. Poi arriva la pattuglia: i due poliziotti attivano la bodycam, che registra Federico Vella. «Cosa hai fatto?», chiedono. «Mi ha tradito, mi ha trattato male, mi ha aggredito», sembra che abbia detto l’uomo che poi si lancia nel vuoto. A quel punto la polizia stradale non può far altro che dare l’allarme. Pochi minuti dopo sul posto arriva il 118 ma i medici non possono fare altro che constatare il decesso della donna e del suo assassino. La squadra mobile fa scattare i primi accertamenti: non risulta alcun precedente di polizia e non c’è alcuna denuncia della donna nei confronti dell’ex fidanzato. La Procura dispone che le due salme siano trasportate all’ospedale di Careggi: i corpi saranno sottoposti all’esame autoptico e all’esame tossicologico. La polizia perquisisce le abitazioni della vittima e dell’uomo. Poi sequestra i cellulari: l’obiettivo — una volta che i telefonini saranno aperti dalla polizia postale — è quello di stabilire con la massima precisione che cosa sia successo nella mente di un uomo che diceva di amare una donna. corriere.it