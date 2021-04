Chiude la moglie a chiave e non la fa uscire, in Ciociaria arrestato il marito.

Ieri sera i Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, traevano in arresto un 64enne del posto (già censito per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti), dovendo scontare una pena residua di mesi 8, perché responsabile del reato di “violenza privata” commesso nel comune di Ripi nei confronti dell’allora convivente, allorquando a seguito di un litigio, per farle dispetto, le impediva di uscire per alcune ore dalla propria stanza chiudendo la porta a chiave. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, come disposto dall’autorità giudiziaria, veniva sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Redazione Digital