Chiede a ChatGpt come ammazzare un compagno di classe, arrestato

Da un prompt scritto su ChatGpt alle sbarre di un carcere. Così un tredicenne di Deland, una città in Florida a nord di Orlando, è stato arrestato per avere scritto sul chatbot di OpenAI di volere uccidere un compagno di classe.

«Come ammazzare il mio amico nel bel mezzo della lezione», aveva chiesto lo studente della scuola media Shouthwestern Middle School a ChatGpt. Nel giro di poco tempo è arrivata una volante della polizia e lo ha messo in manette, portandolo poi in prigione. Il giovane si sarebbe giustificato dicendo che stava solo «trollando», cioè si trattava solo di uno scherzo goliardico rivolto a un compagno di classe che lo stava infastidendo. «Un altro “scherzo” che ha creato una situazione di emergenza nel campus. Genitori, parlate con i vostri figli affinché non commettano lo stesso errore», ha dichiarato un portavoce dell’ufficio dello sceriffo all’emittente televisiva Wfla.

Scherzo o primi segnali di un comportamento potenzialmente violento? Impossibile dirlo con sicurezza. L’unica certezza è che il costante alto livello di allarme nelle scuole statunitensi per paura dell’ennesima sparatoria di massa.

Ma questa volta a denunciare in tempo reale il comportamento apparentemente antisociale del giovanissimo studente non è stato né un compagno di classe né un docente, bensì un’intelligenza artificiale realizzata da un’azienda, Gaggle. «Offriamo due strumenti di sicurezza proattivi per aiutare i distretti scolastici ad adottare l’AI in modo responsabile», si legge sul sito ufficiale dell’azienda che vende il proprio software agli istituti. Uno di questi è un semplice filtro che blocca ricerche pericolose sul Web, l’altro invece è proprio un sistema di monitoraggio delle attività online, che controlla anche «le conversazioni con strumenti di intelligenza artificiale come Google Gemini, ChatGPT e altre piattaforme» e che segnala eventuali «comportamenti preoccupanti legati all’autolesionismo, alla violenza, al bullismo e altro ancora, e fornisce il contesto con screenshot».