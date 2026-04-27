Chernobyl, catastrofe nucleare 40 anni fa disastro sistema comunista

Chi visita Chernobyl oggi descrive un luogo sospeso. Da un lato, la mano dell’uomo è rimasta immobile a quel tragico 1986; dall’altro, la natura è in pieno fermento. Strade e piazze che una volta ospitavano 15.000 persone sono ora dominio della vegetazione. Cani, lupi e cavalli selvatici si muovono tra abitazioni ridotte a tane, in un paesaggio dove il silenzio è interrotto solo dal rumore del vento, degli animali e dei tecnici che sorvegliano la centrale.

La storia di Chernobyl cambiò per sempre il 26 aprile 1986. Tutto ebbe inizio alle 1:23: un errore umano durante un test di sicurezza innescò l’esplosione del reattore numero quattro, sprigionando una nube radioattiva che ha segnato la storia del continente. L’esplosione devastò l’interno dell’edificio, sprigionando una nube di fumo radioattivo nell’atmosfera che, prima di diffondersi in tutta Europa, contaminò vaste aree dell’Ucraina, della Bielorussia e della Russia, costringendo all’evacuazione migliaia di persone. Persone che non sono mai più ritornate nelle loro case, abbandonando definitivamente un territorio enorme che ancora oggi viene definito ” inabitabile “. Si tratta di circa 2.200 chilometri quadrati dell’Ucraina settentrionale e 2.600 chilometri quadrati della Bielorussia meridionale in cui la vita dell’uomo si è definitivamente fermata al 1986.

E in futuro non sarà diversamente visto che secondo l’ Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) per i prossimi 24mila anni non sarà possibile vivere in sicurezza in quella zona. Nel lungo periodo Chernobyl ha avuto molte vittime. Secondo l’ Oms , infatti, sarebbero circa 4mila le morti dovute alle radiazioni. Tuttavia, ci sono stime non ufficiali, che parlano di decine di migliaia di morti.

I resti dell’impianto sono coperti da una struttura interna in acciaio e cemento nota come sarcofago , costruita frettolosamente dopo il disastro del 1986. Un nuovo involucro esterno ad alta tecnologia – il Nuovo confinamento sicuro – è stato installato tra il 2016 e il 2017, progettato per sostituire in futuro il sarcofago, non concepito come soluzione permanente. L’imponente struttura metallica esterna è stata però perforata da un drone russo nel febbraio 2025 , mettendo a rischio la sua capacità di contenere le radiazioni.

Quarant’anni dopo, il dramma di Chernobyl non è più dunque solo un ricordo, ma un monitor che si intreccia con l’attualità più cruda della guerra tra Russia e Ucraina.

Le tensioni geopolitiche riportate hanno l’attenzione anche su altre centrali nucleari. Il ministero degli Esteri russo, ha recentemente espresso preoccupazioni per la sicurezza di altri due impianti: la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e quella iraniana di Bushehr. Zaporizhzhia è l’impianto ucraino più orientale, vicino al confine russo, zona considerata molto volatile proprio perché a ridosso della linea del fronte. L’impianto di Bushehr, invece, preoccupa i russi a causa dell’escalation militare nel Medio Oriente: poche settimane fa Mosca ha avviato l’evacuazione pianificata di 198 lavoratori russi di stanza nella centrale degli ayatollah, dopo che una competizione statunitense-israeliana ha colpito la zona vicino all’impianto. tgcom24.mediaset.it