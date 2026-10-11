Cetara capitale universale delle alici, ecco l’antica ricetta

Dalla Torre Vicereale, tronco piramidale, facente parte del sistema difensivo approntato dagli Angiolini per rintuzzare al meglio le incursioni saracene, pericolo che durò fino alla battaglia di Lepanto nel 1571, si comincia a capire perché Cetara sia universalmente riconosciuta come la capitale universale delle alici. Qui dentro, infatti, si trova il Museo della pesca e della colatura, che si affianca al Museo vivo sorto su iniziativa di Ugo Marano e dedicato alla ceramica sublimata ad arte nella vicina Vietri. Poi, infilando i vicoli che girano attorno alla Chiesa di San Pietro Apostolo dalla facciata in stile neoclassico, gli interni tardo barocchi e il pavimento in lastre di marmo bianco scandito da tozzetti, ci si accorge che i negozi, i ristoranti, le botteghe di gastronomia sono tutti legati alle acciughe in maniera viscerale. Pierpaolo Ferrigno che sta ricucendo le reti nel sottoportico del porto – si può attraversarlo tutto a piedi, e anche passeggiare sulla passerella pensile, ammirando sia le vecchie barche in legno che le imbarcazioni tecnologiche dedite alla cattura dei tonni rossi -, fiero della sua missione di pescatore, come la definisce lui stesso, racconta così la storia delle alici di Cetara. «Sin da piccolo sono uscito a pescarle e anche adesso lo facciamo tutti noi pescatori, anche se con minor frequenza per colpa dei costi del gasolio divenuti quasi insostenibili. Io amo il mare, non posso trascorrere più di qualche giorno sulla terraferma senza uscire al largo – ammette -, però bisogna che vengano coinvolte le nuove generazioni, altrimenti Cetara perderà la sua nomea. Andare per acciughe è una bellissima malattia, dalla quale tutti noi siamo stati contagiati». Altrimenti non si spiegherebbe perché ancora oggi sussistano e siano operativi gli empori delle famiglie Amatore, Delfino, oltre che il marchio Nettuno. In quest’ultima fabbrica, si viene subito catturati dall’incanto grazie alle parole e ai gesti di Giulio Giordano, espressione della terza generazione di colatori. «Ci portano il pesce anche alle 4 del mattino, tagliamo la testa e togliamo le interiora, sferrando un unico colpo. Una volta eviscerato, viene messo in botti di castagno colme di sale dove rimane per un giorno intero – spiega, toccando contemporaneamente con la mano le cosiddette terzigne, una delle quali vanta addirittura 130 anni di vita -. Bisogna amare profondamente questo lavoro per trascorrere tanto tempo all’interno del laboratorio artigianale, stando bene attenti al momento giusto in cui procedere alla raccolta della colatura». Al suo fianco, da molti anni, siede la cognata Raffaella Ottomana, medesimi capelli bianchi e soprattutto stessa cortesia verso gli ospiti. «Mi occupo principalmente di riempire i vasetti di acciughe con lo stesso metodo impiegato dal 1950 a oggi, immaginando come questo pesce possa compiere un altro viaggio, questa volta di terra, fin sulle tavole di tante persone in Italia. Ne sono fiera». Protetto sul fronte occidentale dal monte Falerzio, il borgo marinaro godeva di un muro di cinta lungo il quale sorgevano edifici turriti e fortificati. Il paesaggio di quelle zone era caratterizzato da boschi e castagneti, rientranti sotto l’influenza del monastero di S. Maria e S. Benedetto di Erchie. Invece, la rada era collegata principalmente col porto di Fonti, in cui nell’Alto Medioevo ancoravano le navi della Badia di Cava de’ Tirreni. Gli abitanti venivano imbarcati con regolarità sulle navi amalfitane che poi raggiungevano Bisanzio, dove i cetaresi si distinguevano per le abilità nella pesca, usando le spesse reti di canapa e sparto, sostenute a galla da una gran quantità di sugheri e fermate nel fondo con mazzere legate a grosse gomene e ancore. «Stiamo cercando di conservare Cetara come ce l’hanno lasciata i nostri nonni, dai limoni nella parte alta del paese alle attività di pesca, fonte di entrata fondamentale insieme al turismo – assicura il primo cittadino Fortunato Della Monica -. Abbiamo anche ricreato il mercato del pesce per favorire le vendita diretta del pescato, che vede tanti cittadini ancora direttamente impegnati, specialmente nella cattura dei tonni. Certamente, vanno coinvolti i giovani affinché la pratica di pescare e colare le alici non si perda: essa, infatti, ci distingue nel mondo. Noi ce la metteremo tutta per salvarla e qualificarla il più possibile, insieme alla tutela del patrimonio religioso, assai rilevante, e dei percorsi a piedi, come quello che da Cetara raggiunge la Badia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, il Santuario dell’Avvocata, il Piano di Viesco, e il Vallone S. Nicola». corriere.it