Cesare Pavese Calabresi e l’Assemblea Costituente, ecco tutte le tracce della maturità
Inizia la Maturità 2026, con la prima prova per quasi 530 mila gli studenti
Traccia A1 della Maturità 2026, analisi del testo: «Passerò per Piazza di Spagna» di Cesare Pavese
Traccia A2 della Maturità 2026, analisi del testo: Vitaliano Brancati con il testo «I piaceri»
Traccia B1 della Maturità 2026, testo argomentativo: Assemblea Costituente e Saragat
Traccia B2 della Maturità 2026, testo argomentativo: testo tratto da «Te lo dico con parole tue» di Piero Bianucci
Traccia B3 della Maturità 2026, testo argomentativo: il saggio di Frank Furedi, «I confini contano»
Traccia C1 della Maturità 2026, tema di attualità: una riflessione sul concetto di «incanto», partendo dall’articolo Funziona a meraviglia
Traccia C2 della Maturità 2026, tema di attualità: un testo di Mario Calabresi tratto da «Alzarsi all’alba»