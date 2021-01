Cervo tra la neve per le vie del paese, scena da fiaba ai confini con la Ciociaria. A Civitella Alfedena, nel Parco nazionale d’Abruzzo, Pietro Santucci è sceso a spalare la neve davanti alla sua abitazione e nella stessa via passava un cervo adulto, probabilmente alla ricerca di cibo. “È apparso in tutta la sua maestosità, all’improvviso. Cosa si può desiderare di più’?”, ha commentato Santucci sui social.