Srotolato un tricolore di 500 metri durante il flash mob. Erano presenti Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Vogliamo dare a voce a un’Italia che non vuole arrendersi e che non ci sta a vedere un futuro di declino per colpa dell’emergenza Coronavirus e, dal nostro punto di vista, anche per colpa delle scelte sbagliate del governo”.

Redazione Digital