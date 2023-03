Centro storico sotto assedio, esplosioni in mezzo alla strada macchine in fiamme e vetrine frantumate

La città di Napoli è sotto assedio sin dalla notte scorsa. Oggi in città sono arrivati anche gli ultrà dell’Atalanta che sono gemellati con i tifosi tedeschi, ai quali è stato negato l’accesso allo stadio Maradona per assistere agli ottavi di finale di Champions tra Napoli e Eintrancht. La tensione era altissima già ieri sera. Quando 600 supporter della squadra tedesca sono arrivati in treno alla stazione di piazza Garibaldi. Le forze dell’ordine stanno tentando di far salire gli ultrà tedeschi su bus di linea napoletani. Stando a una prima ricostruzione gli ultrà napoletani avrebbero tentato una manovra di accerchiamento per affrontare i tifosi tedeschi a piazza del Gesù. Ma hanno trovato il muro delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. In ritirata bande hanno dato alle fiamme le auto, tra cui quelle della polizia, mentre gli ultrà tedeschi hanno frantumato vetrine e divelto i dehors dei ristoranti. I commercianti del centro storico tentano di ripulire il disastroso passaggio dei supporter dell’Eintracht. i tifosi tedeschi sono in piazza del Gesù e stanno travolgendo qualsiasi cosa incontrino. La polizia in assetto antisommossa sta usando gli idranti. Un’auto delle forze dell’ordine, infatti, è stata data alle fiamme. Non è l’unica. Volano sedie, raccattate qua e là al passaggio. È guerriglia in pieno centro. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa stanno facendo defluire i tifosi tedeschi. corriere.it