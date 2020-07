Il Comune di Veroli ha esteso la zona a traffico limitato.

Tutti i giorni dei mesi di luglio e agosto, divieto di transito nei giorni feriali con orario 20,00-05,00 (del giorno successivo); divieto di transito nei giorni di domenica e festivi con orario 09,30-13,00 e 17,00-05,00 (del giorno successivo); divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nell’area compresa tra via Vittorio Emanuele (Chiesa S. Agostino), P.za Plebiscito, P.za Duomo e P.za Mazzoli, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, contestualmente all’attivazione della Z.T.L.; l’apposizione di una transenna con divieto di transito posizionata in Via Sulpicio (L.go Arnara) solo in occasione di particolari eventi.

I cittadini autorizzati all’accesso nel centro storico (ZTL), potranno transitare secondo le indicazioni ricevute con la consegna formale dell’autorizzazione stessa e non dovranno superare una velocità massima di 30km/h.

Redazione Digital