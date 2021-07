“Anagni si conferma al centro della scena culturale e turistica provinciale. Si è chiuso infatti un fine settimana bello ed esaltante per la città che ha ospitato due eventi di grande rilievo come il Premio nazionale ed internazionale “Bonifacio VIII” ed il 10° Memorial Tiziano Ciotti. Il Premio “Bonifacio VIII” ha visto presenti in città alte cariche militari, civili e religiose, tra le quali il presidente del parlamento europeo David Sassoli, il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ed il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana. Il Sindaco Daniele Natalia ha definito il Premio organizzato dall’Accademia Bonifaciana di Sante De Angelis come una occasione importante per Anagni che diventa così luogo d’incontro e cuore del dibattito sui grandi temi del nostro presente. Il 10° Memorial Tiziano Ciotti, organizzato dalla ONLUS “Tiziano Ciotti” con il sostegno di Comune di Anagni ed OPES Italia, dedicato al giovanissimo campione anagnino di pallacanestro scomparso nel 2011, ha invece trasformato Anagni in una “città dello sport” con incontri di basket in carrozzina, sitting volley, calcio balilla, staffetta, basket 3vs3, freestyle basket, ginnastica artistica e parkour. Sabato 10 nell’ambito del Memorial si è tenuto anche il convegno medico dedicato all’arresto cardiaco nello sport e primo soccorso. Non sono mancate poi le esibizioni musicali nelle piazze del centro storico con i locali cittadini che hanno fatto il pieno di prenotazioni; il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e senza alcun tipo di incidente. Il fine settimana si è chiuso con la vittoria dell’Italia ad EURO2020 e la città ha festeggiato in un tripudio di tricolori. Il sindaco Daniele Natalia e l’assessore alla Cultura e Turismo Carlo Marino dichiarano: «Se dovessimo stilare un bilancio di questo fine settimana anagnino non potrebbe che essere positivo. Tanti eventi, tutti apprezzati da cittadini, turisti e commercianti hanno mostrato il cuore pulsante della nostra città e la sua capacità di offrire cultura, divertimento e bellezza. Anagni dimostra di essere il baricentro turistico dell’area nord della Ciociaria e della zona sud della Provincia di Roma e vogliamo continuare su questa strada viste le tante testimonianze d’affetto nei confronti della città provenienti da turisti e cittadini. Il rilancio turistico passa da qui e questa è l’Anagni che ci piace». È già tutto pronto per il secondo appuntamento con la rassegna “Cultura in corso”, sabato 17 luglio, con più di cento tra musicisti, pittori, scultori, fotografi ed artisti di strada che animeranno le vie del centro storico anagnino. Insomma, un’estate da non perdere quella della città dei papi”.

Redazione Digital