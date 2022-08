Centro antiviolenza in Ciociaria, 60mila euro dalla Regione Lazio

“Centro antiviolenza presso l’Università di Cassino, ci siamo – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – È online, infatti, la documentazione relativa alla procedura per l’affidamento dei servizi di un nuovo fondamentale presidio nel nostro territorio. L’obiettivo è l’ulteriore ampliamento della rete dei servizi antiviolenza della Regione Lazio all’interno degli atenei. I termini del bando, che si rivolge ai soggetti iscritti ai registri del Terzo Settore, scadranno il 23 settembre. La Regione si conferma dalla parte delle donne – prosegue Battisti – Per Cassino sono previsti sessanta mila euro per quello che considero un nuovo passo in avanti nella lotta contro ogni forma di violenza e di discriminazione. Siamo al fianco delle associazioni e di chi ogni giorno si batte per offrire strumenti e risposte alle donne in difficoltà. L’apertura di questo centro accrescerà anche i servizi nel nostro Ateneo, in continua espansione e sempre più proiettato al futuro grazie allo straordinario lavoro del management e dei docenti”.

Redazione Digital