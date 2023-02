Cento euro per un mojito e 70 euro per uno spritz, record recensioni negative

Cento euro per un mojito, una miriade di recensioni negative e infine l’avvertimento di TripAdvisor: «Ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni su questa struttura se stai organizzando un viaggio». Il «dk Oyster», stabilimento balneare con ristorante di Mykonos, è al centro delle polemiche da tempo per le sue «trappole per turisti». Una situazione ritenuta eccessiva anche dal famoso sito di recensioni online, che ha deciso di apporre un alert in cima alla pagina dedicata al locale. L’ultima vicenda a creare scandalo era stata quella di una coppia di turisti americana, Jessica Yarnall e Adam Hagaun, costretti a pagare un salatissimo conto di 800 euro, in cui comparivano due mojito a 200 euro. I due, stando al loro racconto, credevano di dover pagare solamente 25 euro a drink. Una volta visto il prezzo, quattro volte superiore, hanno protestato con il personale, che gli ha però spiegato che i 25 euro si riferivano a una porzione di dimensioni ridotte. Non si tratta, ovviamente, dell’unico caso di questo tipo. Su 1.714 recensioni presenti su TripAdvisor, ben 1.096 sono state catalogate come «Pessimo», il valore più basso che si può scegliere sulla piattaforma. Qui possiamo leggere di birre vendute a 100 euro, spritz a 70, camerieri definiti «pressanti» e difficoltà nel farsi portare i menu prima di ordinare. Ed è proprio questo che ha spinto la piattaforma di recensioni più famosa al mondo a intervenire: «Tripadvisor è venuto a conoscenza di recenti eventi o notizie diffuse dai media riguardanti questa struttura che potrebbero non essere riportate nelle recensioni di questo profilo. Pertanto, ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni su questa struttura se stai organizzando un viaggio». corriere.it