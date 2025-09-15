Celiachia, giornata regionale la sede della Regione si illumina di verde

“Questa sera, a partire dalle 20, per celebrare la Giornata regionale della celiachia, il palazzo della sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212, si illuminerà di verde. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Acea, ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme. La Giornata regionale della celiachia nel Lazio è stata istituita dalla legge regionale n. 7 del 26 giugno 2025″. Lo comunica la Regione Lazio.

Redazione Digital