Ceccano, Smeriglio Marotta e Vacana a sostegno di Querqui

Smeriglio, Marotta, Vacana presentano la propria lista e lanciano la volata ad Andrea Querqui. Un vero e proprio bagno di folla e quell’entusiasmo che forse in questa campagna elettorale stava mancando un po’ ovunque. E’ quello che si è respirato, invece, giovedì 16 maggio alla presentazione della lista “Ceccano in Comune”. Voluta dai suoi fondatori, Luigi Vacana e Biagio Cacciola, la lista ha da subito raccolto l’entusiasmo di pezzi importanti della società della città fabraterna. L’esordio pubblico ufficiale ne è stata la conferma, con una serata organizzata di tutto punto e che ha fatto registrare il pienone nei locali di “Sinestesia”. Inizio come da programma alle 19; a dar manforte a Vacana e ai suoi sono giunti dalla Capitale l’Assessore alla Cultura della Città di Roma Massimiliano Smeriglio, il Consigliere Regionale Claudio Marotta e quello di Città metropolitana di Roma Capitale Roberto Eufemia. Al gran completo i candidati della lista, che hanno preso la parola sottolineando con forza anche le motivazioni della loro scelta, prima di cedere il microfono ad Andrea Querqui. “Un appuntamento importante per la cittadinanza di Ceccano- ha spiegato Marotta- e abbiamo voluto partecipare oltre che per la presentazione della lista Ceccano in Comune anche per ribadire con forza il nostro sostegno al candidato sindaco Querqui, persona seria e capace. Siamo certi che la lista otterrà un buon risultato perché alla base c`è una volontà comune, quella di avere un programma e una visione di città che guarda al futuro di Ceccano”. A lui ha fatto eco Smeriglio “la coalizione di centrosinistra arriva unita e la lista che presentiamo in favore del candidato sindaco Querqui vuole dimostrare che la gestione della cosa pubblica può essere fatta con moralità, trasparenza e rispetto per i cittadini. Ceccano merita di essere finalmente amministrata mettendo al centro gli interessi della comunità su tanti temi importanti che possano consentire anche ai più giovani di avere più fiducia nelle istituzioni e guardare con più ottimismo al futuro”. Un futuro che il candidato a sindaco ha tracciato presentando ai moltissimi partecipanti le linee programmatiche intorno a cui si è costruita la coalizione che vanta ben otto liste. “La nostra lista ha un obiettivo in più – ha concluso Vacana – far ricredere e riaffezionare alla politica i molti cittadini scontenti e disillusi”. Una serata dunque da incorniciare per “Ceccano in Comune”, conclusasi con le sonorità della grande musica da vivo affidata ai Giullari Impopolari, Urban Band e Proto Dj. Anche questa scelta, aggiungere bellezza alla campagna elettorale, è stata qualcosa che finora sembrava mancare.

Redazione Digital