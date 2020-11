“Dopo mesi di lavoro ci presentiamo pubblicamente: siamo le ragazze e i ragazzi del gruppo “Progresso Fabraterno”. Ci costituiamo come un’organizzazione politica giovanile che si riconosce nei valori e nei principi della nostra Costituzione Repubblicana. Vogliamo impegnarci a difendere la libertà ed il rispetto dei diritti umani, la libertà religiosa, il rispetto delle differenze di ogni genere, senza distinzione di sesso di origine etnica, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali. Nasciamo dalla volontà di occupare uno spazio nella realtà politica della nostra città, Ceccano, e per offrire una casa ai tanti giovani che si riconoscono nell’area del centrosinistra e che sin ad ora non hanno avuto uno spazio dove esprimersi e dove esprimere le loro capacità e le loro idee. Intendiamo essere una realtà importante nel dibattito politico e sociale della nostra comunità, portando avanti temi che riteniamo prioritari, mirando ad una realizzata equità sociale, ad uno sviluppo che parta dal rispetto dell’ambiente, ad una democrazia che sia fattivamente rappresentativa, alla centralità dell’istruzione come mezzo di integrazione del cittadino nella società. Riconosciamo, inoltre, il valore fondamentale della solidarietà sociale e intendiamo promuoverlo attraverso azioni di volontariato e cooperazione sul territorio. Affondiamo le nostre radici ideologiche nel Risorgimento e nella Resistenza Antifascista e proporremo momenti di formazione sulla Costituzione e sulle nostre istituzioni democratiche, per offrire mezzi di crescita politica per le più giivani generazioni. Abbiamo scelto di chiamarci “Progresso Fabraterno” perché vogliamo rappresentare la nostra volontà di fornire una rinnovata trazione giovanile al mondo del centrosinistra ceccanese, da troppo tempo poco vicino alle istanze dei più giovani. Invitiamo tutti i giovani tra i 14 e i 32 anni che fossero interessati a contattarci attraverso le nostre pagine facebook e Instagram. Stiamo nascendo in un momento particolare, ma continuiamo a lavorare nonostante il periodo emergenziale in atto, avvalendoci dei supporti tecnologici e grazie agli incontri online. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, perché vogliamo promuovere il più possibile la partecipazione dei più giovani alla vita politica ed associativa”. Lo comunica Progresso Fabraterno.

Redazione Digital