Una scena terrificante alla Reggia di Caserta. Uno dei cavalli che trasportano i turisti in carrozza lungo il giardino del palazzo reale è stramazzato al suolo.

La scena si è materializzata davanti a decine di turisti che si trovavano a passeggio lungo i viali della Reggia. Per l’animale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ad ucciderlo, molto probabilmente, un malore che potrebbe essere collegato alle alte temperature di questi giorni. La direzione della Reggia di Caserta ha confermato il decesso, esprimendo “profondo cordoglio per l’accaduto”.

Redazione Digital